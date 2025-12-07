Катастрофа край Севлиево взе жертва, пътят е затворен

OFFNews 07 декември 2025 в 17:26 1047 0
полиция

Снимка БГНЕС
Полицейска лента

Мъж загина при катастрофа на пътя Габрово - Севлиево, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Пътят е затворен за движение и в двете посоки. Трафикът е пренасочен през обходен маршрут - пред село Душево и през село Яворец.

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила. Видимостта в района е намалена, като вали лек дъжд. Причините за пътното произшествие се изясняват. От полицията апелират шофьорите да се съобразяват с условията на пътя.

През изминалото денонощие в страната при катастрофи са загинали двама души, а 19 са ранени, сочат данните на МВР..

