Катастрофа блокира трафика между Симитли и Кресна

Временно движението по път I-1 Симитли – Кресна, в района на Кресненското ханче, се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, информират от Агенция "Пътна инфраструктура".
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
От Агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
В края на юли чуждестранен гражданин пострада при катастрофа катастрофа в Симитли.
