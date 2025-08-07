Катастрофа блокира трафика между Симитли и Кресна

Временно движението по път I-1 Симитли – Кресна, в района на Кресненското ханче, се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, информират от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От Агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В края на юли чуждестранен гражданин пострада при катастрофа катастрофа в Симитли.