Катастрофа блокира пътя София-Варна, почина велосипедист

Велосипедист е починал при сблъсъл с лек автомобил на главния път София – Варна в района на Севлиево, предаде bTV. 

Инцидентът е станал малко след 14 часа. Движението в участъка бе спряно.

Причините за произшествието все още се изясняват.

На място се извършват огледи, а под наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово е образувано досъдебно производство. 

Трафикът се отклонява по обходен маршрут през село Богатово и град Севлиево.

