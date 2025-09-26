Катастрофа блокира пътя София-Варна, почина велосипедист

Велосипедист е починал при сблъсъл с лек автомобил на главния път София – Варна в района на Севлиево, предаде bTV.
Инцидентът е станал малко след 14 часа. Движението в участъка бе спряно.
Причините за произшествието все още се изясняват.
На място се извършват огледи, а под наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово е образувано досъдебно производство.
Трафикът се отклонява по обходен маршрут през село Богатово и град Севлиево.
