Катастрофа блокира движението на АМ ''Тракия'' на входа на София

Катастрофа между две коли блокира движението на автомагистрала „Тракия“ преди входа на София, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал около тази сутрин след отбивката за Равно поле посока столицата.

Сблъскали са се "Ауди" и "Ситроен". Няма данни за пострадали хора.

Нанесени са само материални щети. Вследствие на удара мантинелата на магистралата е нагъната.

На място има екипи на полицията. Движението се осъществява с повишено внимание.

Трафикът е натоварен.