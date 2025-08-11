Катастрофа блокира движението на АМ Тракия край Стара Загора

Катастрофа блокира движението на автомагистрала „Тракия” край Стара Загора, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е от 9:04 ч. тази сутрин. Сблъскали са се два автомобила на 196-ия километър от магистралата в посока Бургас.

Един човек е пострадал и му е оказана медицинска помощ.

На място има полицейски екип. Движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5, пътен възел Стара Загора - АМ „Тракия”.