Камион изгоря на магистрала Струма

OFFNews 13 септември 2025 в 11:30 50 0

Снимка Архив

Камион избухна в пламъци и изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване, съобщи БНТ. 

Шофьорът е невредим, няма пострадали.

Запалил се е влекачът на камиона. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека". 

В камиона са превозввани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    В България няма фотожурналистика, защото почти няма журналистика, а няма и политика