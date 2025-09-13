Камион изгоря на магистрала Струма

Камион избухна в пламъци и изгоря на магистрала "Струма". Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване, съобщи БНТ.
Шофьорът е невредим, няма пострадали.
Запалил се е влекачът на камиона. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел "Бинека".
В камиона са превозввани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.
