Иззеха 11 палета с фалшиви перилни препарати при акция на СДВР

Иззети са 11 палета с различни перилни препарати и артикули с лога на различни търговски марки при акция на СДВР, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Работата по случая е започнала след получена оперативна информация в отдел „Икономическа полиция" СДВР за онлайн продажба на фалшиви перилни препарати.
При проверка на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.
Служителите на СДВР са открили 11 палета, съдържащи общо 2 165 перилни препарата по 5 литра, носещи логата на различни регистрирани търговски марки, които се разпространявали в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица.
Освен перилните препарати, в обекта били намерени и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 172б от Наказателния кодекс. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Протест на ''Възраждане'' отново поиска оставка и запазване на лева
Протест в София срещу полевите тестове за наркотици
Бой на летище София тази нощ (обновена)
Кога България ще има летателна техника за борба с пожарите? - пита протестът пред НС