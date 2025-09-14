Иззеха 11 палета с фалшиви перилни препарати при акция на СДВР

Иззети са 11 палета с различни перилни препарати и артикули с лога на различни търговски марки при акция на СДВР, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Работата по случая е започнала след получена оперативна информация в отдел „Икономическа полиция" СДВР за онлайн продажба на фалшиви перилни препарати.

При проверка на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.

Служителите на СДВР са открили 11 палета, съдържащи общо 2 165 перилни препарата по 5 литра, носещи логата на различни регистрирани търговски марки, които се разпространявали в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица.

Освен перилните препарати, в обекта били намерени и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 172б от Наказателния кодекс. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.