Изсъхнал клон на дърво падна върху дете в центъра на Бургас

Клон падна и затисна малко дете в Бургас, предаде БНР. Инцидентът се е случил в градинката до "Часовника" вчера (20.08). За него алармира в социалните мрежи общинският съветник и баща на момиченцето Тодор Ангелов.

Детето е на 9 години и си е играело с приятели. Тогава от около 10 метра върху момичето пада голям изсъхнал клон и го затиска с короната.

"Стоях на пейката в градинката и децата си играеха - моята дъщеря с още момиченца. В един миг се чу звук на отчупване и докато реагирам, докато извикам на дъщеря ми да се дръпне, от 10 метра падна клон и за щастие тя беше по-встрани, върху нея падна короната на клона, а не големия тежък ствол. После се опитах да го преместя, но не успях - беше много тежък", разказва Ангелов.

Той поясни, че детето е в добро физическо състояние, въпреки уплахата и стреса. Има охлузвания по ръцете и краката, както и драскотини по лицето. Лекува се в домашни условия.

Относно изсъхналите дървета в Бургас, които от години са тема за дебати както сред граждани, така и сред общинските съветници, Тодор Ангелов посочи, че "администрацията на Община Бургас, в стремежа си да се презастрахова, започнаха да режат дърветата по най-дивашкия начин".

"Изпращат фирми, които по документи може би имат специалисти, но на практика тези хора не са на терен. Изпращат хора, които според мен са необразовани, и режат дърветата в нарушение с всички правила от дебелата част", допълни той.

Тодор Ангелов, в качеството си на общински съветник, призовава гражданите да сигнализират в общината, ако видят сухи дървета или такива, които застрашават минувачите.