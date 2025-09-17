Изидрват 52-годишен мъж от София

Столичното Шесто РУ издирва 52-годишния Георги Ганчев от София.

Той е напуснал дома си в квартал „Симеоново“ на 30 август.

Мъжът е висок около 173 см, със слабо телосложение, средно дълга тъмна коса, побеляла брада и кафяви очи. ю

Последно е бил облечен в къс панталон, тип анцуг, и горнище на анцуг.

По информация на близките мъжът има сериозен здравословен проблем.

Хората, които разполагат с информация за изчезналия мъж, могат да сигнализират на тел.: 112, 029821760, 029821755 или в най-близкото поделение на МВР.