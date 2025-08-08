Издирват тялото на 18-годишен младеж в морето до Аркутино

Издирват тялото на 18-годишен младеж във водите на Аркутино, съобщиха от полицията.
В Районно управление - Приморско е получено съобщение за инцидент в района до кея на плаж „Аркутино“ - неохраняема зона, където вчера след обяд 18-годишен младеж от Сливен влязъл в морето, но силното водно течение го завлякло под водата.
Спасители на плажа и водолазен екип при РДГП – Бургас издирвали тялото на младежа, но не успели да го открият.
Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден.
