Издирват харманлиец с 1,55 промила, избягал с ''Порше''-то си при полицейска проверка

Издирват пиян шофьор, избягал с „Порше“- то си при полицейска проверка на автомагистрала „Марица“, предаде bTV.

Водачът на луксозния автомобил е бил спрян за проверка на АМ „Марица“ вчера вечерта в 2:40.

Полицаите спрели автомобила за проверка в района на пътен възел Тополовград и установили, че зад волана е 37-годишен мъж от Харманли.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол. Вместо да изчака края на проверката, водачът се качил обратно в автомобила си и потеглил в посока София.

Той се издирва по образуваното бързо производство.