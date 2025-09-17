Издирват 77-годишен мъж от Нови пазар

Издирва се 77-годишният Хачадур Вахан Оханесян от Нови пазар, съобщиха на фейсбук страницата си от Областна дирекция на МВР Шумен.
Хачадур Вахан Оханесян е потребител в Дом за стари хора- Нови пазар.
Малко след 6:00 часа тази сутрин е напуснал дома и все още не се е върнал.
Бил облечен със синьо-зелена блуза с къс ръкав, с черно долнище на анцуг и е носил маратонки. Висок е около 170 см, с кафяви очи и прошарена къса коса.
От полицията апелират към всички, които имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 054 800-588 или на телефон 112.
