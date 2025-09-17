Издирват 77-годишен мъж от Нови пазар

OFFNews 17 септември 2025 в 15:25 184 0
Хачадур Вахан Оханесян от Нови пазар

Снимка Областна дирекция на МВР Шумен
Издирва се 77-годишният Хачадур Вахан Оханесян от Нови пазар, съобщиха на фейсбук страницата си от Областна дирекция на МВР Шумен.

Хачадур Вахан Оханесян  е потребител в Дом за стари хора- Нови пазар.

Малко след 6:00 часа тази сутрин е напуснал дома и все още не се е върнал.

Бил облечен със синьо-зелена блуза с къс ръкав, с черно долнище на анцуг и е носил маратонки. Висок е около 170 см, с кафяви очи и прошарена къса коса.

От полицията апелират към всички, които имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 054 800-588 или на телефон 112.

