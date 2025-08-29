Издирват 65-годишен мъж от София

Столичната полиция издирва 65-годишния Григор Миланов Балчев.
Мъжът за последно е видян на 21 август, след като е напуснал дома си. Оттогава няма никаква следа от него, а телефонът му е изключен
Издирваният мъж е висок 175, слабо телосложение и носи очила. Дъщерята на Григор – Мария, пише във Фейсбук, че през последните месеци са забелязали промяна в поведението му.
"Беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи", допълва тя.
Близките му молят всеки, който има информация за него, да сигнализира в най-близкото районно управление на полицията.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Неизвестен мъж простреля десетки котки и гларуси в Бургас
Кенеди младши уволни шефа на Агенцията за обществено здраве
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото предаване на българските власти
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста. Родителите са знаели за връзката