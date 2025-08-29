Издирват 65-годишен мъж от София

Мъжът за последно е видян на 21 август, след като е напуснал дома си

OFFNews 29 август 2025 в 13:02 703 0
Столичната полиция издирва 65-годишния Григор Миланов Балчев.

Снимка Фейсбук/ Мария Балчева
Столичната полиция издирва 65-годишния Григор Миланов Балчев.

Столичната полиция издирва 65-годишния Григор Миланов Балчев.

Мъжът за последно е видян на 21 август, след като е напуснал дома си. Оттогава няма никаква следа от него, а телефонът му е изключен

Издирваният мъж е висок 175, слабо телосложение и носи очила. Дъщерята на Григор – Мария, пише във Фейсбук, че през последните месеци са забелязали промяна в поведението му.

"Беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи", допълва тя.

Близките му молят всеки, който има информация за него, да сигнализира в най-близкото районно управление на полицията.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     