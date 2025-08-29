Издирват 65-годишен мъж от София

Столичната полиция издирва 65-годишния Григор Миланов Балчев.

Мъжът за последно е видян на 21 август, след като е напуснал дома си. Оттогава няма никаква следа от него, а телефонът му е изключен

Издирваният мъж е висок 175, слабо телосложение и носи очила. Дъщерята на Григор – Мария, пише във Фейсбук, че през последните месеци са забелязали промяна в поведението му.

"Беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи", допълва тя.

Близките му молят всеки, който има информация за него, да сигнализира в най-близкото районно управление на полицията.