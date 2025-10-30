Издирват 15-годишната Мария- Кристина Капитанска от Благоевград

Издирват 15-годишната Мария–Кристина Капитанска от град Благоевград, съобщават от МВР-Благоевград.
Момичето е в неизвестност от три дни. Последно близките ѝ са я видели на 27 октомври.
Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмно кестенява коса и кафяви очи. Последно (на 27.10.2025г.) е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки.
Умоляват се всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Един на всеки петима белгийци страда от психично заболяване
Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан
''Магнитски е едно твърдение!'' Страшен отпор в НС на предложение санкционирани за корупция да не са във властта
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята