Издирват 15-годишната Мария- Кристина Капитанска от Благоевград

Издирват 15-годишната Мария–Кристина Капитанска от град Благоевград, съобщават от МВР-Благоевград.

Момичето е в неизвестност от три дни. Последно близките ѝ са я видели на 27 октомври.

Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмно кестенява коса и кафяви очи. Последно (на 27.10.2025г.) е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки.

Умоляват се всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.