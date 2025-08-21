Издирва се 16-годишно момче от Варна

OFFNews 21 август 2025 в 19:18 1466 0
Снимка МВР-Варна
Полицията във Варна издирва 16-годишния Георги Диянов Чомаков.

На 18 август, около 14:30 часа, той напуснал автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна. Оттогава е в неизвестност.

Георги е на видима възраст 16-17 години, висок около 170 сантиметра, има нормално телосложение, кестенява коса, кафяви очи.

Бил е облечен в сини къси дънки – дълги до коляното, черна тениска с бял джоб, маратонки – черни на цвят. Носил е чанта през рамото - черна на цвят с жълт надпис „САТ". В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Телефоните, на които може да се подава информация, са 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.

