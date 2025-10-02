Има загинал човек при пожара в столичния квартал Гоце Делчев

02 октомври 2025

Снимка Димитър Панайотов
Тяло на мъж е било открито след пожара в столичния квартал "Гоце Делчев", съобщи МВР. Пламъците избухнаха около полунощ.

При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщи дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На място са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента.

Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.

Пожарът е погасен.

Още през нощта OFFNews публикува видео от пожара, изпратено ни от нашия колега Димитър Панайотов:

