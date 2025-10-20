Има задържан за намушканото момче в столицата

Има задържан за фаталния инцидент от снощи, при който в столичен мол 15-годишно момче беше наръгано и по-късно почина в болницата, съобщиха от СДВР.

Извършителят е 15-годишен и е задържан часове след престъплението.

Фаталният инцидент се случва около 19.30 часа вчера. В търговския център на третия етаж до ескалаторите се срещат две враждуващи компании от два различни квартала в София. Между тях възниква конфликт, който впоследствие прераства и в побой.

Според свидетели охраната не се намесва навреме и съответно ескалацията продължава и се стига до наръгване. Едно момче намушква свой връстник. Извикана е спешна помощ, линейката е дошла за 4 минути.

Детето е било настанено в противошокова зала в "Пирогов", където по-късно губи живота си. Късно снощи се събраха близки на загиналото момче. Първо пред лечебното заведение, впоследствие и пред Столичната дирекция на вътрешните работи с настояване да бъдат задържани извършителите на побоя и съответно на наръгването.

Очаква се повече информация за случилото се днес да дадат мениджърът на мола и шефът на охраната.

    ctef

    20.10 2025 в 08:21

    Каква охрана, никаква охрана!
    Вчера ходих до мол да си платя задтраховката, два етажа обиколих, един не видях.
    Мики Мауси!

    Moholovka

    20.10 2025 в 08:00

    Не мога да разбера, защо поне не напишете кварталите, за да ни стане ясно поне какъв им е тена на кожата поне? Даже по БНТ го направиха!
     
