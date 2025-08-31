Има ранени при тежка катастрофа до Враца

OFFNews 31 август 2025 в 12:29 514 0
Катастрофа край Враца

Снимка Диана Русинова, Facebook
Тежка катастрофа с ранени на път I-1 (Е-79) в района между Бели извор и Враца, това съобщи пътният експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова.

По първоначални данни лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз. Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия", посочи Русинова.

Тежко ранен е шофьорът на Мерцедеса и двама пътници.

Пътят е затворен и в двете посоки.

