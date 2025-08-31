Има ранени при тежка катастрофа до Враца

Тежка катастрофа с ранени на път I-1 (Е-79) в района между Бели извор и Враца, това съобщи пътният експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова.
По първоначални данни лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз. Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия", посочи Русинова.
Тежко ранен е шофьорът на Мерцедеса и двама пътници.
Пътят е затворен и в двете посоки.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България на прага на еврозоната е шокиращ
Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България на прага на еврозоната е шокиращ
Важна визита: Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига у нас
Важна визита: Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига у нас