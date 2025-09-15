Хванаха сина на бившата шефка на спецпрокуратурата с 50 кг марихуана

Към момента Маджарова е прокурор в Бургас

OFFNews 15 септември 2025 в 17:31 2236 2
Снимка bTV
Синът на бившата шефка на специализираната прокуратура Валентина Маджарова бе задържан заради притежание на близо 50 кг марихуана.

Бил е задържан в близкото до град Средец - село Драка.

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая, сочи източник на националната телевизия.

Очаква се прокуратурата във Варна да удължи до 72 часа задържането на сина на Валентина Маджарова и да поиска от съда налагането на постоянен арест.

Към момента Маджарова е прокурор в Бургас. Тя беше прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, а след това и в Специализираната прокуратура, на която стана ръководител преди закриването ѝ.

След закриването на Специализираната прокуратура, Маджарова стана заместник-апелативен прокурор на Бургас. По предложение на Борислав Сарафов, обаче, преди две години Маджарова бе освободена от ръководния пост с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и остана редови магистрат, припомня БНТ.

