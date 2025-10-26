Хванаха дилър с три вида наркотици, големи суми пари и злато на гарата в Лом

Полицията задържа 46-годишен наркодилър в района на жп гарата в Лом.

В арестувания мъж са открити различни видове наркотици - канабис, хероин и кокаин, заедно с електронна везна. Носил над 14 000 лева, 6 000 паунда и инвестиционно злато, на стойност към 15 000 лева.

От МВР съобщават, че в Районното управление на Лом бил получен сигнал за мъж с наркотици с цел разпространение. 

Мъжът е задържан на гарата към 16 часа вчера, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана.

Той е задържан в местното Районно управление за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

