Хванаха артефакти за 100 млн. евро на черния пазар (обновена)

Артефакти - част от световното и българското културно наследство, на стойност 100 млн. евро са открити на черния пазар в София, съобщи зам. градският прокурор Ангел Кънев. Арестувани са 35 души у нас - иманяри, дилъри и трафиканти на високи позиции.

Сред задържаните българи има хора с легален бизнес, но и такива, които не са плащали осигуровки повече от 10 г. и не могат да обяснят произхода на парите и имуществото си. Започват данъчни ревизии на всички задържани.

Акцията продължава в София, Стара Загора, Видин, Разград, Шумен, Дупница, Долни Дъбник и Нови пазар, това са само част от градовете, в

които тече операцията.

При акцията са намерени златни монети и инвестиционно злато от Европа, Китай и Египет.

Кънев обясни, че стойността на вещите е голяма и затова няма да покажат снимки. Престъпната мрежа е действала над 16 г. в САЩ и на Балканите. По думите на прокурора тя има много подизпълнители в други държави. В Гърция са арестувани археолози и професори, доказано е, че са съпричастни към трафика. Вчера у тях са намерени артефакти от незаконни разкопки.

В част от предмета на делото има контраразузнавателен елемент. Много от обвиняемите перат пари с помощ от Китай. Регистрираните финансови транзакции са за над 1 милиард долара. До вчера са били намерени и много записки, изтъкна Кънев.

"Един такъв казус обичайно се разследва над 10 години. Но целта е да се опази културното наследство и да се върне на държавите по произход", посочи той.

Операцията, координирана от Евроджъст и Европол, е под надзора на Софийска градска прокуратура е в рамките на международна оперативна работна група. В разследването са взели участие и ГДБОП, Националната следствена служба и ДАНС.

Освен в България, мащабната международна операция срещу дейността на организирани престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари, се е провела и в Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания и Албания.