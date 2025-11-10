Хванаха 8 тийнейджъри без придружител в нощно заведение в Самоков

Осем непълнолетни са установени в нощни заведения в Самоков в събота през нощта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Проверките са извършени от служители на Районното управление в града, които инспектирали търговски обекти, питейни заведения и районите около училищата с цел установяване на малолетни и непълнолетни, пребиваващи без придружител.

Към 23:20 часа в едно от проверените заведения, намиращо се в центъра на града, служителите на реда попаднали на осем непълнолетни.

Младежите били отведени в районното управление и предадени на родителите им. На родителите им са съставени са актове по чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето, който задължава родителите или настойниците да придружават децата си на обществени места след 20:00 ч., ако те не са навършили 14 години, и след 22:00 ч., ако са между 14 и 18 години.