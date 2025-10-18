Хванаха 11 мароканци в микробус край Бургас. Шофьорът е молдовец

Задържани са 11 бежанци в микробус край Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Случаят е от 16 октомври, когато около 22:00 ч. на КПП "Дигата" служители спрели за проверка лека кола, управляван от 32-годишен молдовски гражданин.

При проверката се оказало, че водачът е употребил наркотици и е задържан за срок до 24 часа.

Докато текла проверката, полицаите забелязали спрял на около 100 м товарен микробус. В него се оказали 11 мароканци на възраст от 25 до 37 г. Те са задържани.

По-късно е установено, че вторият молдовец от леката кола е шофирал микробуса. Той е опитал да премине проверката, като се прехвърлил в автомобила, изоставяйки чужденците.

По случая е образувано досъдебно производство.

В средата на август бе задържана група от 28 мигранти край село Бродилово, община Царево. От полицията посочиха, че всички са осъдени по бързата процедура за незаконно влизане в страната. Граничните полицаи са работили по сигнал за микробус с голяма група чужденци на път за Бургас. В товарното помещение са открити само мъже без документи от Афганистан и Пакистан.