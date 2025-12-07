Хеликоптер снабдява екипажа на заседналия край Ахтопол танкер с провизии

С помощта на хеликоптер българските власти извършват операция по снабдяване на екипажа на заседнал край Ахтопол танкер "Кайрос" с храна, вода и комуникационни средства. Това казаха за БТА от Областна администрация Бургас.

По-рано днес министерствата на отбраната и на транспорта обявиха, че доставката на необходимите продукти се координира от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, който да достави необходимото на кораба.

Междувременно започна евакуация на екипажа. Транспортирани са трима души от танкера, съобщи на пресконференция командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за нашето крайбрежие, посочи Николов.

Той уточни, че днес е проведена операция, за да бъдат снабдени хората, останали на борда, с храна и вода, както и с комуникационни средства. Станало е ясно, че сред тях има трима в недобро здравословно състояние, което е наложило евакуацията им. Николов уточни, че всички дейности са извършени в отлична координация с Военноморските сили.

С хеликоптер на бойния ни флот са направени доставките на борда. По същия начин са евакуирани тримата членове на екипажа до брега. Те са предадени на Гранична полиция за удостоверяване на самоличността им, осигурен е и лекар, който да ги прегледа.

Това не са бежанци, подчерта Николов и уточни, че пребиваването им у нас би трябвало да бъде поето от корабособственика на танкера. Най-вероятно ще бъдат настанени в хотел, за което ще бъде информирана "Гранична полиция".

Останалите на борда 7 души са подсигурени с храна, вода и дизел-генератор, който да им осигури електрозахранването, каза още Николов. Той уточни, че по план утре, най-вероятно още сутринта, още 4 души ще бъдат евакуирани от кораба по същата схема. По указания на корабособственника на борда ще останат трима души, които да изпълняват неговите указания, посочи Николов.

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявиха, че се извършва мониторинг на морските води във връзка с блокирания край Ахтопол танкер. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна е поставила измервателни уреди и е взела проби от морската вода между Созопол и Резово, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Точките, от които се взимат пробите, са край брега и на няколко километра от него, за да се провери състоянието на водата в различни части на акваторията.

В пробите ще се търси наличие на нефтопродукти, различни химически вещества (като PCB), бензен, толуен, стирен, етилбензен и растителни масла. Резултатите ще се оценяват според стандартите за чистота на морската вода.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита замърсяване на морските води в българската акватория, допълват от пресцентъра.

От Областна администрация потвърдиха, че няма промяна в състоянието на заседналия плавателния съд и корабът остава стабилно закотвен.