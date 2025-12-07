Хеликоптер снабдява екипажа на заседналия край Ахтопол танкер с провизии

Евакуирани са трима души от екипажа

OFFNews 07 декември 2025 в 17:10 1235 6
танкер

Снимка Скрийншот
Танкерът "Кайрос"

С помощта на хеликоптер българските власти извършват операция по снабдяване на екипажа на заседнал край Ахтопол танкер "Кайрос" с храна, вода и комуникационни средства. Това казаха за БТА от Областна администрация Бургас.

По-рано днес министерствата на отбраната и на транспорта обявиха, че доставката на необходимите продукти се координира от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, който да достави необходимото на кораба.

Междувременно започна евакуация на екипажа. Транспортирани са трима души от танкера, съобщи на пресконференция командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за нашето крайбрежие, посочи Николов.

Той уточни, че днес е проведена операция, за да бъдат снабдени хората, останали на борда, с храна и вода, както и с комуникационни средства. Станало е ясно, че сред тях има трима в недобро здравословно състояние, което е наложило евакуацията им. Николов уточни, че всички дейности са извършени в отлична координация с Военноморските сили.

С хеликоптер на бойния ни флот са направени доставките на борда. По същия начин са евакуирани тримата членове на екипажа до брега. Те са предадени на Гранична полиция за удостоверяване на самоличността им, осигурен е и лекар, който да ги прегледа.

Това не са бежанци, подчерта Николов и уточни, че пребиваването им у нас би трябвало да бъде поето от корабособственика на танкера. Най-вероятно ще бъдат настанени в хотел, за което ще бъде информирана "Гранична полиция".

Останалите на борда 7 души са подсигурени с храна, вода и дизел-генератор, който да им осигури електрозахранването, каза още Николов. Той уточни, че по план утре, най-вероятно още сутринта, още 4 души ще бъдат евакуирани от кораба по същата схема. По указания на корабособственника на борда ще останат трима души, които да изпълняват неговите указания, посочи Николов.

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявиха, че се извършва мониторинг на морските води във връзка с блокирания край Ахтопол танкер. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна е поставила измервателни уреди и е взела проби от морската вода между Созопол и Резово, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Точките, от които се взимат пробите, са край брега и на няколко километра от него, за да се провери състоянието на водата в различни части на акваторията.

В пробите ще се търси наличие на нефтопродукти, различни химически вещества (като PCB), бензен, толуен, стирен, етилбензен и растителни масла. Резултатите ще се оценяват според стандартите за чистота на морската вода.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита замърсяване на морските води в българската акватория, допълват от пресцентъра.

От Областна администрация потвърдиха, че няма промяна в състоянието на заседналия плавателния съд и корабът остава стабилно закотвен.

    -2874

    6

    Владè

    07.12 2025 в 22:57

    -0
    +0
    Има ли руменче разбираче , да ми изумувка , защо трябва да храня и поя трафиканти на контрабанда, па и да им плащам транспортни. Да се организира руминчи да възседне бочко , момчетому и кисилова , той да гребе а ,костя и консортка с тенджеретата да разливат баланда. Като хапнат другарите, румин и коко ше пеят и играят , а консортите ще утешават. Така разбирам ас бъгаскоруската дружба.Не ами другарите да гният по окопите и по морето и машините и лепкавия мрак , а наште лъжерусофили по парламенти и ресторанти да мъскат свински уши и пачичка.

    2020

    5

    baba Yaga

    07.12 2025 в 20:20

    -0
    +2
    Няма капитан, значи е пиратски.

    4200

    4

    Boris A. Johnson "The Great"

    07.12 2025 в 20:11

    -0
    +0
    Кой кретен в България разреши на турския влекач да докара и изостави кораба там? И защо не го завлекат обратно в турски води?

    17973

    3

    USDJPY

    07.12 2025 в 19:30

    -0
    +0
    Току-що някакъв олигофрен обясни по БТВ, че корабособственика била китайска компания. Ако Katiushka Marine ви звучи китайски (Катюшка Марин), значи сигурно е китайски.. В последните години в нац. телевизиите се говорят само глупости и просто не бива да се гледат. Включително Велислава или Венцеслава от "Боец", която сварих да обяснява(май при Диков), че корабът Jumbo2 (600т. дедуейт) претоварвал руски афрамакс танкери с дедуейт 120000+ т. Това би отнело около година само за 1 танкер, но жената рецитираше тъй вдъхновено, че няма как да не и повярваш. Тъпня!

    24468

    2

    dolivo

    07.12 2025 в 18:39

    -0
    +0
    а почему, блядь?

    8547

    1

    ctef

    07.12 2025 в 17:44

    -0
    +6
    Последно, заседнал или закотвен?
     
