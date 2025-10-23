Хайде пак: Два трамвая се удариха в София

OFFNews 23 октомври 2025 в 09:43 724 3
Трамвай 20

Снимка БГНЕС
Трамвай 20

Два трамвая се удариха тази сутрин на гара "Подуяне" в София. Няма пострадали или големи материални щети, съобщава Vesti.bg.

Трамваите са с номер 20 и са се придвижвали между Депо Искър и Метростанция Опълченска. Инцидентът предизвика временно закъснение в разписанието на превозните средства.

Малко преди 9.00 ч. движението по линията е било възстановено.

Миналата седмица други два трамвая се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в центъра на София. Тогава имаше пострадала жена.

    7550

    3

    alfakentavur

    23.10 2025 в 10:24

    -0
    +0
    Най-сигурният транспорт е въздушният.
    Да нямаш предвид най-сигурния градски транспорт?

    "Няма пострадали или големи материални щети"

    Продължава да е сигурен. Сигурен е не този транспорт, в който има най-малко произшествия. А най-малко пострадали и жертви. Спрямо общия брой пътуващи с него.

    4047

    2

    IvoIvo

    23.10 2025 в 10:19

    -0
    +0
    Хайде, един от най-сигурните :)

    4047

    1

    IvoIvo

    23.10 2025 в 10:19

    -0
    +0
    А го водим да е най-сигурният транспорт :)
     
