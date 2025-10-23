Хайде пак: Два трамвая се удариха в София

Два трамвая се удариха тази сутрин на гара "Подуяне" в София. Няма пострадали или големи материални щети, съобщава Vesti.bg.

Трамваите са с номер 20 и са се придвижвали между Депо Искър и Метростанция Опълченска. Инцидентът предизвика временно закъснение в разписанието на превозните средства.

Малко преди 9.00 ч. движението по линията е било възстановено.

Миналата седмица други два трамвая се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в центъра на София. Тогава имаше пострадала жена.