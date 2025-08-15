Граждански арест: Перничанка с близо 3 промила блъсна две коли и нарани възрастна жена

Пияна шофьорка, ударила последователно два паркирани автомобила и ранила 75-годишна жена, е задържана в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин около 09:30 ч. в пернишкия кв. „Църква“. 53-годишната водачка, движеща се от село Студена в посока кв. „Църква“ по ул. „Димитър Благоев“, ударила първия паркиран автомобил в близост до кофа за смет. От удара колата потеглила напред и ранила възрастната жена, която в този момент изхвърляла отпадъци.

Вместо да спре, шофьорката продължила и се сблъскала с втори паркиран лек автомобил. Шофьорите, пътуващи зад нея, видели случващото се, догонили я и я спрели, извършвайки граждански арест.

При пристигането на полицията тест с дрегер показал 2,96 промила в издишания въздух. Жената е дала кръвна проба за химичен анализ и е задържана за 24 часа.

75-годишната жена е прегледана в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Започнато е разследване и действията по разследването продължават.