Гръмотевица предизвика голям пожар в Природен парк Рилски манастир

пожар

Снимка БНТ
Пожарът в Рила.

Голям пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир".

Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.

На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци.

Поискано е и включването на летателна техника.

Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица.

