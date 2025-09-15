Горящо ремарке затруднява движението по АМ 'Тракия' в посока Бургас

OFFNews 15 септември 2025 в 11:58 364 1
Автомагистрала

Снимка БГНЕС
Автомагистрала "Тракия"

Запалило се в движение ремарке на товарен автомобил затруднява движението по автомагистрала "Тракия" при 289-ти километър край Ямбол, в посока Бургас, предаде БТА. 

Сигналът е получен на тел. 112 малко след 10:30 часа.

Запалилото се рамарке е било натоварено със скраб.

На място са екипи на полицията и пожарната.

Камионът е в аварийната лента, а трафикът се регулира от полиция, като се осъществява в изпреварващата лента.

    6764

    1

    GB

    15.09 2025 в 12:23

    -0
    +0
    Със скраБ жена си прави пилинг.

    СкраП се претопява, преработва.

     
