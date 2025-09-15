Горящо ремарке затруднява движението по АМ 'Тракия' в посока Бургас

Запалило се в движение ремарке на товарен автомобил затруднява движението по автомагистрала "Тракия" при 289-ти километър край Ямбол, в посока Бургас, предаде БТА.

Сигналът е получен на тел. 112 малко след 10:30 часа.

Запалилото се рамарке е било натоварено със скраб.

На място са екипи на полицията и пожарната.

Камионът е в аварийната лента, а трафикът се регулира от полиция, като се осъществява в изпреварващата лента.