Горящо ремарке затруднява движението по АМ 'Тракия' в посока Бургас

Запалило се в движение ремарке на товарен автомобил затруднява движението по автомагистрала "Тракия" при 289-ти километър край Ямбол, в посока Бургас, предаде БТА.
Сигналът е получен на тел. 112 малко след 10:30 часа.
Запалилото се рамарке е било натоварено със скраб.
На място са екипи на полицията и пожарната.
Камионът е в аварийната лента, а трафикът се регулира от полиция, като се осъществява в изпреварващата лента.
15.09 2025 в 12:23
СкраП се претопява, преработва.
