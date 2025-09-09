Гори автосервиз в столичния квартал ''Свобода'' (обновена)

Голям пожар бушува в автосервиз в столичния квартал "Свобода", предаде bTV. 

Сигналът за пожара е получен в 15:18 часа. Димът бе видян от няколко столични квартала.

Един от работниците е леко обгазен, транспортиран е в болница. Друг 31-годишен работник е с паник атака, пише Нова ТВ. 

Пожарът е бил изгасен, но има редица щети.

    Димът е най-малкият проблем. Дано няма жертви или да не се разрасне пожара!
     
