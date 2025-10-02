Голям пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев'', изгоряха коли, хора се евакуираха (снимки и видео)

За писането на коментар е необходима регистрация.
Голям пожар избухна в столичния квартал "Гоце Делчев" около полунощ.
Огънят започна от изоставена сграда на ъгъла на улиците "Силиврия" и "Славовица", в непосредствена близост до 73-о училище.
Изгорели са паркирани в района автомобили.
Няколко пожарни автомобила пристигнаха да гасят огъня, имаше и линейки, както и полицейски коли.
Към момента OFFNews не разполага с информация дали има пострадали хора. Мнозина жители на близките блокове обаче са се евакуирали.
Малко преди 2 часа пожарът беше потушен.
Снимките и видеокадрите са ни изпратени от нашия колега Димитър Панайотов.
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.