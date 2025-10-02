Ексклузивно Голям пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев'', изгоряха коли, хора се евакуираха (снимки и видео)

Голям пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев'', изгоряха коли, хора се евакуираха (снимки и видео)

Владимир Йончев 02 октомври 2025 в 02:12 628 0
Пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев

Снимка Димитър Панайотов
Пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев"
Голям пожар избухна в столичния квартал "Гоце Делчев" около полунощ.

Огънят започна от изоставена сграда на ъгъла на улиците "Силиврия" и "Славовица", в непосредствена близост до 73-о училище.

Изгорели са паркирани в района автомобили.

Няколко пожарни автомобила пристигнаха да гасят огъня, имаше и линейки, както и полицейски коли.

Към момента OFFNews не разполага с информация дали има пострадали хора. Мнозина жители на близките блокове обаче са се евакуирали.

Малко преди 2 часа пожарът беше потушен.

Снимките и видеокадрите са ни изпратени от нашия колега Димитър Панайотов.

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews.

