Голям пожар в столичния квартал ''Гоце Делчев'', изгоряха коли, хора се евакуираха (снимки и видео)

Голям пожар избухна в столичния квартал "Гоце Делчев" около полунощ.

Огънят започна от изоставена сграда на ъгъла на улиците "Силиврия" и "Славовица", в непосредствена близост до 73-о училище.

Изгорели са паркирани в района автомобили.

Няколко пожарни автомобила пристигнаха да гасят огъня, имаше и линейки, както и полицейски коли.

Към момента OFFNews не разполага с информация дали има пострадали хора. Мнозина жители на близките блокове обаче са се евакуирали.

Малко преди 2 часа пожарът беше потушен.

Снимките и видеокадрите са ни изпратени от нашия колега Димитър Панайотов.