Голям пожар в столичния квартал ''Банишора''. Горят бараки край супермаркет

Голям пожар гори в столичния квартал "Банишора", в близост до супермаркет.
По първоначални данни на СДВР горят дървени бараки, предаде бТВ.
До мястото на инцидента са пратени 3 екипа на пожарната.
Пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали, уверяват властите.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
"Мълчанието за мен вече е непоносимо." Пенсиониран федерален съдия за заплахата към демокрацията
Лекар умишлено прегази куче в София
36 години по-късно отново има стена
"Мълчанието за мен вече е непоносимо." Пенсиониран федерален съдия за заплахата към демокрацията