Голям пожар в столичния квартал ''Банишора''. Горят бараки край супермаркет

OFFNews 10 ноември 2025 в 18:03 1232 0
Пожар в

Снимка бТВ
Пожар в "Банишора"

Голям пожар гори в столичния квартал "Банишора", в близост до супермаркет.

По първоначални данни на СДВР горят дървени бараки, предаде бТВ.

До мястото на инцидента са пратени 3 екипа на пожарната.

Пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали, уверяват властите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     