Голям пожар в столичния кв. ''Люлин''

Голям пожар е пламнал в столичния квартал "Люлин", предаде репортер на OFFNews.

Пламъците са се появили в 1-ви микрорайон, около хлебозавода.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че след подаден сигнал пожарът е локализиран и няма опасност за хората в района.

Според свидетели в социалните мрежи, става въпрос за пожар в център за гуми.