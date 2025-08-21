Голям пожар в столичния кв. ''Люлин''

OFFNews 21 август 2025 в 16:55 17661 1
Дим

Снимка Група на Люлин / Фейсбук
Дим

Голям пожар е пламнал в столичния квартал "Люлин", предаде репортер на OFFNews. 

Пламъците са се появили в 1-ви микрорайон, около хлебозавода.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че след подаден сигнал пожарът е локализиран и няма опасност за хората в района. 

Според свидетели в социалните мрежи, става въпрос за пожар в център за гуми.

 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3141

    1

    1215

    21.08 2025 в 20:29

    -0
    +0
    Редовната цигания.
     
    X

    Проливите: Руските руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)