Голям пожар в столичния кв. ''Люлин''

Голям пожар е пламнал в столичния квартал "Люлин", предаде репортер на OFFNews.
Пламъците са се появили в 1-ви микрорайон, около хлебозавода.
От пресцентъра на МВР съобщиха, че след подаден сигнал пожарът е локализиран и няма опасност за хората в района.
Според свидетели в социалните мрежи, става въпрос за пожар в център за гуми.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3141
1
21.08 2025 в 20:29
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Още един дългогодишен директор на столична гимназия напуска