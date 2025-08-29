Голям пожар в Сърница изпепели 3 къщи и 7 стопански постройки

Голям пожар в град Сърница нанесе тежки щети на имоти и остави редица семейства в тежко положение, предаде БНР. 

Сигналът за пожара е подаден вчера следобед. На място са били изпратени пет противопожарни екипа – три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. В гасенето са се включили и доброволци.

Напълно унищожени са три къщи, а други три са с изгорели покриви. Пламъците са изпепелили и седем стопански постройки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее.

За щастие няма пострадали хора.

Около 23:00 часа тази нощ огънят е овладян.

Предстои да бъде напарвен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.

