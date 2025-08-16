Голям пожар край град Българово, военните гасят огъня с хеликоптер

OFFNews 16 август 2025 в 18:12 327 0
AS 532 AL Cougar

Снимка Министерство на отбраната - архив
Хеликоптер AS 532 AL Cougar

Военнослужещи от Българската армия се включват в гасенето на пожара във вилната зона Лозницата край град Българово, област Бургас.

В 16.02. ч. в събота екипаж от 24-а авиобаза в Крумово излетя с хеликоптер AS-532 AL Cougar, за да подпомогне действията на екипите на пожарната за гасенето на огъня.

По разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов помощ на огнеборците за потушаването на огъня ще окажат и военнослужещи от военноморска база – Бургас, както и екипи на Командването за логистична поддръжка, които ще осигурят водоноски и цистерни с вода.

В местността Лозницата край Българово са изгорели 17 постройки, част от тях - необитаеми, каза пред БНР кметът на Българово Константин Щерионов. 3,4 хиляди дка борова гора е унищожила огнената стихия.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи пред БТА, че има евакуирани хора в град Българово.

По-рано днес Николов задейства системата за ранно оповестяване BG-ALERT и издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение.

