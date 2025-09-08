Голям пожар бушува край Хасково, гори Сакар планина (обновена)

Заради възникналия пожар, в община Свиленград обявиха частично бедствено положение.

OFFNews 08 септември 2025 в 17:48 1001 0
Снимка Областна администрация Хасково
Голям пожар е избухнал този следобед в района на Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур.

Огънят е обхванал около 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви.

Пламъците са тръгнали от землището на село Костур и вятърът ги разнася в посока Лисово.

Причините за пожара все още не са ясни, но се предполага, че е тръгнал при земеделска дейност.

Гасенето е сериозно затруднено заради силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на РДПБЗН–Хасково, един булдозер и доброволното формирование „Свиленград“. В операцията ще се включи и хеликоптер.

Засега няма опасност за населените места.

Заради възникналия пожар, в община Свиленград обявиха частично бедствено положение.

