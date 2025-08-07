ГДБОП задържа членове на Hells Angels във Велико Търново и Асеновград

ГДБОП е задържала членове на известната рокерска банда Hells Angels във Велико Търново и Асеновград, съобщава БНР.

В Асеновград е задържан мъж с прякор "Латвиеца", издирван с червена бюлетина от Интерпол.

Към момента от МВР не коментират акцията.

Заподозрените са арестувани за насилие, рекет и разпространение на наркотици.