ГДБОП задържа членове на Hells Angels във Велико Търново и Асеновград

ГДБОП е задържала членове на известната рокерска банда Hells Angels във Велико Търново и Асеновград, съобщава БНР.
В Асеновград е задържан мъж с прякор "Латвиеца", издирван с червена бюлетина от Интерпол.
Към момента от МВР не коментират акцията.
Заподозрените са арестувани за насилие, рекет и разпространение на наркотици.
07.08 2025 в 22:01
