ГДБОП арестува 13 души за участие в ОПГ, сред тях и издирван от Интерпол

ГДБОП проведе мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група, извършвала насилствени действия на територията на страната, предаде БТА.

В рамките на операцията са задържани 13 души, сред които и латвийски гражданин, издирван от Интерпол с червена бюлетина за наркопрестъпления. Останалите арестувани са криминално проявени български граждани на възраст между 37 и 67 години.

Наказателна отговорност е повдигната срещу 12 лица. Петима са обвинени за участие в организирана престъпна група, действала от 2014 г. досега, като двама от тях са идентифицирани като ръководители.

Седем от задържаните са обвинени в различни престъпления- грабежи, заплахи, принуда, причиняване на телесни повреди и хулигански прояви. Според прокуратурата, всеки от тях е извършил между 21 и 26 отделни престъпления. За тези деяния законът предвижда затвор от 5 до 15 години, както и възможни глоби и конфискация на имущество. На обвинените е наложена парична гаранция от 3 000 до 10 000 лева.

Разследващите са извършили обиски в 27 имота и 11 превозни средства. Иззети са оръжие, палки, бухалки, ножове, белезници, радиостанции, мобилни устройства, документи и голяма сума пари в брой.

Акцията се състоя на 7 август в седем области - Велико Търново, София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна, под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново.