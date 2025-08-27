Газова бутилка и соларни панели са новите начини за превозване на дрога

Марихуана в газова бутилка

Снимка Агенция "Митници"

Контрабандистите измислиха нови начини да крият дрога - митничари откриха марихуана в газова бутилка и соларни панели.

Служители в Митница Варна са открили близо 50 кг марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер от Монреал, Канада. Инспекторите видели, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса, реагирала на тест за марихуана.

Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло трева, чиято стойност е 985 000 лева (503 622,5 евро).

Близо 6 кг марихуана пък откриха в газова бутилка на лек автомобил митническите служители на отдел „Борба с наркотрафика“ на „Капитан Андреево“.

Колата пътувала от България за Турция. При щателната проверка са открити марихуана за 94 4000 лв. Тя била била надушена от специално обучено куче. Дрогата била сложена в газовата бутилка. Става дума за 47 полиетиленови  с тегло близо 6 килограма.

