Фолксваген се заби в детска площадка след гонка с полицията

Фолксваген "Транспортер" се вряза в детска площадка в столичния кв. "Христо Смирненски" след полицейско преследване из улиците на квартала.

Инцидентът е станал около 22:30 ч. снощи.

Извършителят е задържан. Той е стар познайник на органите на реда, а пробата след произшествието е показала, че е карал пиян, което се е случвало и преди.

Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор), написа във Фейсбук кметът на район "Слатина" Георги Илиев.