Фолксваген се заби в детска площадка след гонка с полицията

Фолксваген "Транспортер" се вряза в детска площадка в столичния кв. "Христо Смирненски" след полицейско преследване из улиците на квартала.
Инцидентът е станал около 22:30 ч. снощи.
Извършителят е задържан. Той е стар познайник на органите на реда, а пробата след произшествието е показала, че е карал пиян, което се е случвало и преди.
Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор), написа във Фейсбук кметът на район "Слатина" Георги Илиев.
"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", допълва Илиев.
