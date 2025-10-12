Фишек избухна пред сградата на полицията в Дупница

OFFNews 12 октомври 2025 в 22:30 108 0
РУ Дупница

Снимка Архив
РУ Дупница

Саморъчно приготвен патрон - фишек, избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница, предаде Нова тв.

Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление. Няма пострадали хора или нанесени материални щети.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.

