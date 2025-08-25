Ферма изгоря до основи, загинаха 15 животни

Пожар унищожи кравеферма в казанлъшкото село Кънчево. В пламъците са изгорели над 15 животни.

Сигналът за бедствието е подаден около 21 часа снощи. На място незабавно са изпратени няколко екипа на пожарната.

Гасенето на огъня е било сериозно затруднено от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците, съобщи БНТ.

Изгоряла до основи е сградата на фермата. Предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети.

Причините за възникването на пожара още се изясняват.