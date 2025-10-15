Фалшиви имейли от името на МВР и Европол искат глоба от 8500 евро

Измамници заливат нищонеподозиращите граждани с фишинг имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“ и Европол, предупредиха от МВР.

Имейлите от името на МВР и ГДНП и с логото на Европол и ГДНП, съобщават за "съдебно производство" и се разпространяват в интернет пространството. Злосторниците ползват и имитация на отличителен знак на полицията и дори подпис на бивш ръководител.

Целта на измамниците е да объркат потребителя и за по-голяма достоверност на фалшивия документ. Съобщенията се изпращат от електронни пощи, които нямат нищо общо с адресите на институциите.

Фишинг имейлите съобщават, че е безполезно да се оспорват обвиненията в киберпрестъпления, сред които педофилия и детска порнография, и приканват хората да платят фиксирана глоба от 8500 евро, за да избегнат съдебни дела и други неудобства, уронващи престижа им. В замяна обещават обработката на вашия случай да бъде прекратена, а чувствителната информация изтрита.

В случай че откажете „сътрудничество“, след изтичане на 72 часа досието ви ще бъде директно предадено на съдебните органи, а съгласно Наказателния кодекс спрямо вас ще се приложи Законът за сексуалните престъпления и Законът за закрила на непълнолетните (такива не съществуват), а наказанието което рискувате е лишаване от свобода от 1 до 4 г. и глоба от 420 000 евро. Освен това делото ще стане публично, за де се възпрат други хора от подобни практики.

„Добре осъзнавате въздействието, което това ще има върху живота ви!“, заплашват измамниците.

Главна дирекция „Национална полиция“ предупреждава, че получените подобни съобщения са измама и призовава гражданите да подлагат на съмнение истинността на подобни сценарии, получени онлайн, които претендират да са от името на която и да е национална институция, служебно лице и известна в публичното пространство личност.