Фалшива заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители

Германски изтребители „Юрофайтър“ са ескортирали самолет Boeing 737-800 на авиокомпанията „Райънеър“ с 174 души на борда по време на полет от София до Лондон (летище "Станстед"), предаде БГНЕС.

Случаят е от 11 август. Полетът се е намирал във въздушното пространство на Австрия и се готвел да влезе в това на Чехия, но не получил разрешение. Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи чешкото. Докато прелитал над Германия, към самолета се присъединили два изтребителя, които го ескортирали до преминаването му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на пистата на летище "Станстед" през нощта.

Причината за отказа на Чехия и ескортирането е получен сигнал на 112 в България, според който на борда е имал чуждестранен гражданин, възнамеряващ да извърши „лоши неща“. Подателят на сигнала се оказва 36-годишен българин. По информация на близките му, българският гражданин е бил с психически проблеми, информират от Министерството на транспорта и съобщенията и от Министреството на вътрешните работи.

Оказва се, че на полета са пътували бившата му съпруга и двете му дъщери, а сред пътниците няма лица от рискови държави. Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Кризисният щаб на летище „Васил Левски“ - София е уведомил незабавно авиокомпанията, британските власти и партньорските служби. Взето е решение полетът да продължи по план без извънредно кацане. Въведени са допълнителни мерки за сигурност на столичното летище.