Фалшива заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители

Германски изтребители „Юрофайтър“ са ескортирали самолет Boeing 737-800 на авиокомпанията „Райънеър“ с 174 души на борда по време на полет от София до Лондон (летище "Станстед"), предаде БГНЕС.
Случаят е от 11 август. Полетът се е намирал във въздушното пространство на Австрия и се готвел да влезе в това на Чехия, но не получил разрешение. Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи чешкото. Докато прелитал над Германия, към самолета се присъединили два изтребителя, които го ескортирали до преминаването му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на пистата на летище "Станстед" през нощта.
Причината за отказа на Чехия и ескортирането е получен сигнал на 112 в България, според който на борда е имал чуждестранен гражданин, възнамеряващ да извърши „лоши неща“. Подателят на сигнала се оказва 36-годишен българин. По информация на близките му, българският гражданин е бил с психически проблеми, информират от Министерството на транспорта и съобщенията и от Министреството на вътрешните работи.
Оказва се, че на полета са пътували бившата му съпруга и двете му дъщери, а сред пътниците няма лица от рискови държави. Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.
Кризисният щаб на летище „Васил Левски“ - София е уведомил незабавно авиокомпанията, британските власти и партньорските служби. Взето е решение полетът да продължи по план без извънредно кацане. Въведени са допълнителни мерки за сигурност на столичното летище.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3550
1
13.08 2025 в 16:23
Изчезнаха трима от Наглите, открити са само телефоните и колите им
Дронове камикадзе на ВСУ удариха нефтопровода Дружба, един от най-големите в света
Студенти от Газа: Преди искахме да учим и да пътуваме, сега искаме да ядем
Делян Пеевски обяви край на приватизацията: Оттук нататък няма да се разпродава нищо
Главна инспекция по труда: От началото на годината са установени 2200 души, работещи без трудов договор