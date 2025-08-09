Фабрика за дървесина пламна в Старозагорско

OFFNews 09 август 2025 в 08:38 1300 0
Пожар пламна във фабрика в Дунавци

Снимка БГНЕС
Пожар пламна във фабрика в Дунавци

Пламъци обхванаха двора на фабриката за преработка на дървесина в село Дунавци, Старозагорско. Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството.

На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа от Казанлък, които се борят със стихията, съобщи Дарик. 

В гасенето се е включила и тежка техника – фадрома, с която се разриват горящите отпадъци, за да може огънят да бъде потушен по-бързо и да се предотврати разпространението му. Основната задача на пожарникарите е да опазят производствените сгради и съоръжения на фабриката от пламъците.

Към момента няма данни за пострадали хора.

Причините за възникването на пожара се изясняват.

