Евакуират блок в кв. ''Хаджи Димитър'' заради строежа на метрото

Пукнатини в жилищни блокове налагат бърза евакуация на десетки семейства в блок в столичния квартал "Хаджи Димитър", предаде Нова телевизия.

Потърпевшите твърдят, че причината е в строежа на метрото, а общината не им е предложила адекватно обезщетение.

Проблемът датира от 2023 г., когато се появяват първите пукнатини.

Издадена е заповед за незабавна евакуация с краен срок 5 ноември.

„В продължение на две години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булевардът срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши”, казва жител на един от блоковете.

На част от семействата е била отпусната финансова помощ за временно наемане на жилище, но много от хората нямат представа къде могат да се преместят и за колко време. Един от живущите посочи, че са му отпуснати 580 лева за наем, които са недостатъчни за наемане на жилище. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

„Най-важната е безопасността – след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета Терзиев от СОС е отпусната парична помощ за хората тук”, заяви кметът на „Подуяне” Кристиян Христов пред Нова тв. Той обеща, че след ремонтите хората ще могат да се върнат отново в домовете си.

Метрополитен" ЕАД посочва, че "във връзка с възникналата аварийна ситуация с бл. 2, вх.”А” и „Б” в ж.к. Хаджи Димитър, район Подуяне (...) е възложена и изпълнена геотехническа експертиза за конкретната сграда през м.януари 2024 г., а именно:

Предвид извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и голямото отстояние от изграждащия се тогава тунел на метрото – 95 м., заключението е:

- При строително-монтажните работи по време на изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, които засягат околното пространство.

- Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимото, като са минимални и получавани при всяко подземно строителство както в България, така и в чужбина."

В момента общината разглежда оферти за избор на изпълнител на ремонта.