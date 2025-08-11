Евакуират 50 души заради пожара в сунгурларското село Скала

OFFNews 11 август 2025 в 18:22 407 0
Пожарът е достигнал землището на Скала

Снимка БГНЕС
Пожарът е достигнал землището на село Скала

Пожарът, който бушува четвърти ден в община Сунгурларе, е достигнал землището на село Скала. Налага се евакуация на жителите на населеното място, която вече е започнала. От домовете им ще бъдат изведени около 50 души, съобщиха от Областната администрация в Бургас.

Те ще бъдат настанени в село Славянци. Екип на Българския Червен кръст е на място, за да окаже помощ на евакуираните.

По-рано днес по разпореждане на областния управител Владимир Крумов е задействана системата BG Alert, с която е сигнализирано на живеещите в района за опасност.

Поради силно задимяване е затворен пътя Чубра - Славянци - Скала. Четвърти ден продължава потушаването на пожара в община Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Гасенето на огнищата се извършва и с летателна техника.

До момента пламъците са засегнали хиляди декари широколистни гори и лозови масиви.

