Още четирима моряци са евакуирани днес от танкера "Кайрос" край Ахтопол, предаде БНТ.
Вчера бяха евакуирани трима души от екипажа с военен хеликоптер.
От въртолета "Пантер", пристигнал от авиобаза "Чайка", се е спуснал специалист от Военноморските сили. Заедно с него един по един моряците от екипажа са били евакуирани с въже към хеликоптера.
Тази сложна въздушна операция се е наложила заради бурното море и невъзможността това да се случи с катер на "Гранична полиция". След евакуацията, моряците ще бъдат отведени в авиобаза "Чайка". Там те ще бъдат поети от "Гранична полиция" и медицински специалисти, които ще извършат необходимите прегледи.
На борда останаха само трима моряци, тъй като такова е изискването на корабособственика.
До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило. При операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда.
Предстои да бъдат обсъдени варианти за преместване на кораба. Днес ще има и дипломатическа среща за изясняване на инцидента с навлизането на танкера в български води.
Екоминистерството ще изследва водата за потенциално замърсяване на Черно море.
Вече четвърти ден удареният от дронове танкер "Кайрос" остава блокиран в морето край Ахтопол.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2485
2
08.12 2025 в 11:13
2970
1
08.12 2025 в 10:55
Евакуираха още четирима моряци от танкера ''Кайрос'' край Ахтопол
Снейлбрук - новият фирмен град на Мъск в Тексас
Мъск обяви, че ЕС трябва да се закрие
Тръмп-младши: Баща ми е непредсказуем, възможно е скоро да се откаже от Украйна
Евакуираха още четирима моряци от танкера ''Кайрос'' край Ахтопол
В 24 града ще се проведат контрапротестите, организирани от Пеевски