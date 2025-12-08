Евакуираха още четирима моряци от танкера ''Кайрос'' край Ахтопол

Още четирима моряци са евакуирани днес от танкера "Кайрос" край Ахтопол, предаде БНТ.

Вчера бяха евакуирани трима души от екипажа с военен хеликоптер.

От въртолета "Пантер", пристигнал от авиобаза "Чайка", се е спуснал специалист от Военноморските сили. Заедно с него един по един моряците от екипажа са били евакуирани с въже към хеликоптера.

Тази сложна въздушна операция се е наложила заради бурното море и невъзможността това да се случи с катер на "Гранична полиция". След евакуацията, моряците ще бъдат отведени в авиобаза "Чайка". Там те ще бъдат поети от "Гранична полиция" и медицински специалисти, които ще извършат необходимите прегледи.

На борда останаха само трима моряци, тъй като такова е изискването на корабособственика.

До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило. При операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда.

Предстои да бъдат обсъдени варианти за преместване на кораба. Днес ще има и дипломатическа среща за изясняване на инцидента с навлизането на танкера в български води.

Екоминистерството ще изследва водата за потенциално замърсяване на Черно море.

Вече четвърти ден удареният от дронове танкер "Кайрос" остава блокиран в морето край Ахтопол.