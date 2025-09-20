Ето как изглеждат отвътре оранжериите за канабис в София и областта (снимки)

Седем души са задържани след акция на ГДБОП в София и Перник, при която са разбити пет оранжерии за канабис на 18 септември.
Акцията е за неутрализиране на престъпна група за отглеждане на марихуана и разпространение на наркотични вещества.
На различни адреси в Софийска област са открити четири закрити помещения, оборудвани с техника за отглеждане на канабис.
Едната от работещите високотехнологични оранжерии е снабдена и със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода конопа с различен размер. В имот в Перник е открито друго, неработещо, но добре оборудвано помещение от същия тип.
На всички адреси при извършените претърсвания са намерени различни наркотични вещества - суха тревиста маса, таблетки и кристалобразно вещество.
Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, сума над 7000 лева и огнестрелно оръжие.
"Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година" - заявиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.
Снимки: МВР - пресцентър
20.09 2025 в 20:26
