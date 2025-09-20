Ето как изглеждат отвътре наркооранжериите в София и областта (снимки)

ГДБОП задържа членове на престъпна група за разпространение на наркотици в София и Перник

OFFNews 20 септември 2025 в 19:07 1002 1
Наркооранжерия

Снимка МВР - пресцентър
Седем души са задържани след акция на ГДБОП в София и Перник, при която са разбити пет наркооранжерии на 18 септември.

Акцията е за неутрализиране на престъпна група за отглеждане на марихуана и разпространение на наркотични вещества.

На различни адреси в Софийска област са открити четири закрити помещения, оборудвани с техника за отглеждане на канабис.

Едната от работещите високотехнологични оранжерии е снабдена и със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода конопа с различен размер. В имот в Перник е открито друго, неработещо, но добре оборудвано помещение от същия тип.

На всички адреси при извършените претърсвания са намерени различни наркотични вещества - суха тревиста маса, таблетки и кристалобразно вещество.

Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, сума над 7000 лева и огнестрелно оръжие.

"Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година" - заявиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

Снимки: МВР - пресцентър

    7171

    1

    recycle bin

    20.09 2025 в 20:26

    -10
    +0
    Марихуаната, която не употребявам, е добре да се разграничава от наркотиците, защото дори е легализирана в някои бели държави. В този смисъл "наркооранжерия" в заглавието е доста некоректно.
     
