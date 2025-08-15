Ето го младежът, който се вряза с колата си в автобус, МВР го пази в болницата

21-годишният шофьор, който се вряза с колата си в автобус в София, е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен, съобщава bTV.

Във Фейсбук се разпространиха негови снимки, според които това е Виктор И., роден през 2004 г.

В 1:46 ч. през нощта 21-годишният младеж се вряза в чакащия на червен светофар автобус на градския транспорт. Водачът има книжка от две седмици, както и 6 фиша за леки нарушения.

След удара в автобуса има една жертва и шестима пострадали.

По неофициална информация 21-годишният шофьор се е движил с "бясна скорост", минал е на червен светофар и при удара с автобуса не е имало никакъв спирачен път.

Камери са заснели момента на тежката катастрофа между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" в София.

Видеото показва как секунди преди удара автобус от линията на нощния градски транспорт чака на червен светофар, зад две таксита. Докато всички изчакват зеления сигнал, лекият автомобил, управляван от 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици, се врязва в автобуса с бясна скорост. Силата на сблъсъка е толкова голяма, че автобусът подскача, придвижва се напред и едва не удря таксито пред него.